Frau Hähner, die meisten Menschen haben eine eher unklare Vorstellung von der Wichtigkeit des Geruchssinns. Man riecht halt ein bisschen mehr oder weniger.

Antje Hähner: Wie wichtig das Riechen ist, merken die meisten Menschen erst, wenn sie es verloren haben. Viele denken, es sei nur wichtig für die Duftwahrnehmung, aber wenn Patienten ihren Riechsinn verloren haben, ist das Erste, was sie beklagen, dass das Essen nicht mehr schmeckt. Man nimmt dann nur noch süß, sauer, salzig und bitter wahr, die Aromen sind alle weg.

