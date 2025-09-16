Frau Hähner, die meisten Menschen haben eine eher unklare Vorstellung von der Wichtigkeit des Geruchssinns. Man riecht halt ein bisschen mehr oder weniger.
Antje Hähner: Wie wichtig das Riechen ist, merken die meisten Menschen erst, wenn sie es verloren haben. Viele denken, es sei nur wichtig für die Duftwahrnehmung, aber wenn Patienten ihren Riechsinn verloren haben, ist das Erste, was sie beklagen, dass das Essen nicht mehr schmeckt. Man nimmt dann nur noch süß, sauer, salzig und bitter wahr, die Aromen sind alle weg.
»Wie wichtig das Riechen ist, merken die meisten erst, wenn sie es verloren haben«
Der Geruchssinn schützt vor Depressionen und Demenz – und spielt eine zentrale Rolle beim Verlieben: Hier erklärt HNO-Ärztin Antje Hähner, welcher Duft uns konzentrierter arbeiten lässt – und warum sie auch gesunden Menschen zwei gezielte Riechtrainings pro Tag empfiehlt.
Frau Hähner, die meisten Menschen haben eine eher unklare Vorstellung von der Wichtigkeit des Geruchssinns. Man riecht halt ein bisschen mehr oder weniger.