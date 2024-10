SZ-Magazin: Jede Frau, die ich kenne, hatte schon mal das Gefühl, von einem Arzt nicht ernstgenommen worden zu sein hinsichtlich ihrer Schmerzen. Wie groß ist das Problem in der Medizin?

Eva Biringer: Sehr groß. Sowohl auf die sogenannte Bikinimedizin bezogen, also auf Themen rund um die Geschlechtsorgane, als auch bei Schmerzen anderer Körperregionen. Fast jede zweite Frau hat schon mal gesagt bekommen, sie bilde sich ihre körperlichen Beschwerden nur ein.

Es ist also keine gefühlte Wahrheit.

Nein, Studien zeigen: Frauen kommen in der Notaufnahme nicht so schnell dran, bei gleicher Schilderung des Schmerzes, ihnen werden eher Beruhigungs- als Schmerzmittel gegeben. Ein Mann, der mit Schmerzen zum Arzt kommt, wird nachweislich viel ernster genommen.