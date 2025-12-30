Nimmt mir die Sportuhr mein Körpergefühl?

Manchmal stelle ich mir vor, dass auf meinem Handgelenk keine Sportuhr sitzt, sondern ein geschrumpfter Fitnesstrainer alter Schule. Der Mini-Coach trägt Trillerpfeife und Stoppuhr und spricht nicht, er schreit. Wenn ich eine Stunde ruhig am Schreibtisch sitze, hat er nur ein Wort für mich übrig: »Los!« Er nennt das »Inaktivitätsalarm«. Wenn ich schlecht geschlafen habe, keift er gleich nach dem Aufwachen: »Zu wenig REM-Schlaf! Kaum Tiefschlaf!« In solchen Momenten hasse ich ihn. Und muss dennoch zugeben: Seit er mir mein