Wunden überall

Wenn ich mir früher vorstellte, wie es ist, in Dresden-Neustadt, einem linksalternativen Viertel, als Ärztin zu arbeiten, sah ich Bilder von Hypochondern mit zotteligem Haar vor mir, die erst lange auf ihre Birkenstock-Sandalen starren und mir dann leise zuraunen, dass sie unter Schwindel und Taubheits­gefühlen in den Fingern leiden. Was ist los mit mir, Doktor? Bekommt mir meine neue vegane Diät nicht, liegt es an meiner Vorliebe für Sartre? Ich nehme keine Medikamente, trinke nicht, rauche nur Gras; bio natürlich.