Träume und Schäume

Woran denkt man als Erstes beim Namen Bacardi? An einen milliardenschweren Konzern, der Rum herstellt, aber auch noch viele andere Spirituosen und Mischgetränke? Natürlich nicht. Man denkt an türkisblaues Meer und ein weißes Boot, das von schönen jungen Menschen an einen Strand gelenkt wird, auf dem im Sonnenuntergang weitere schöne junge Menschen miteinander feiern, flirten und Spaß unter Palmen haben. Und zu diesen Bildern hat man sofort die Musik im Kopf: Bacardi feeeeeling, it’s never been so easy, Bacardi dreeeeeaming …