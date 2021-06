Glück in Flaschen

Das Labor liegt im Keller, Fliesenboden, leicht abschüssig der Abfluss, Kühlräume und viele Arbeitsflächen aus Edelstahl. Peter Kowalsky führt hinein. Ein »Glück« nennt er diesen Ort. Beste Adresse in Berlin, oben schöne Verkaufsräume, unten diese Wirkungsstätte, ehemals die Küche einer Konditorei, und das alles in der Linienstraße in Mitte. Aber Kowalsky meint nicht nur die Immobilie. Er meint das Glück, heute hier zu sein mit einer neuen Idee, einem neuen Ziel – nach allem, was war.

Kowalsky erzählt an