Sprudelnde Verantwortung

Kaum ein Einschnitt im Leben wird derart überhöht wie der 30. Geburtstag. Jede Generation arbeitet sich aufs Neue an diesem Datum ab, lotet aus, was sie mit dreißig schon erreicht hat und in welche Zukunft sie noch blickt. Ständig stößt man auf Ratgeber oder Listen, was man alles getan haben muss, bevor man dreißig wird, von Punkt 1: »eine Rucksackreise«, bis Punkt 30: »Geld anlegen«.

Die Frage ist natürlich, von wo man auf die 30 blickt. Von den Zwanzigern