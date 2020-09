Der Geschmack ist Nebensache

Der Legende nach erhielt der Cuba Libre seinen sehnsuchtsvollen Namen im Jahr 1900 in der »American Bar« in Havanna, weil ein gewisser Captain Russell des U.S. Army Signal Corps einen Geistesblitz hatte, doch vielleicht ist dieses ganze Gerede von Freiheit, das mit der Legende einhergeht, auch nur ein billiges Marketingversprechen von Coca-Cola.

Kluge Leute trinken Cuba Libre, wenn der Spaß anfängt, wenn die Hütte zu brennen beginnt oder endlich brennen soll, weil Rum und Koffein, vom Schnellzug Zucker in die