Einfach, stark und rau

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie werden ja viele Bereiche des Lebens evaluiert. Was braucht man noch, worauf kann man verzichten? Welche Dinge werden bleiben, welche müssen verschwinden? Mir fällt dazu spontan Après-Ski ein. Seit das Coronavirus Anfang 2020 vom Tiroler Party-Skiort Ischgl nach halb Europa eingeschleppt wurde, ist das Feiern nach dem Skifahren nicht nur extrem in Verruf geraten. Man kann es sich inzwischen auch gar nicht mehr vorstellen, dicht gedrängt in engen, ungelüfteten Räumen zu stehen, sich zu betrinken