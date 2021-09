Das Wissen erfahrener Hexenkreise

Neulich auf St. Pauli, an der Supermarktkasse. Zwei ältere Damen unterhalten sich:

»Was willste denn mit den Schnapspralinen?«

»Mich beruhigen.«

»So ’n Quatsch, Schnaps gehört nicht in die Schokolade, Schnaps gehört ins Glas. Sonst wirkt das doch gar nicht.«

Ich war froh, keine Schnapspralinen aufs Band legen zu müssen, denn ich hatte, wie meistens, eine Packung »Edle Tropfen in Nuss« zu Hause. Später setzte ich mich ebenda an meinen Küchentisch und steckte mir eine Praline in den Mund. Erst mal