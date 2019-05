SZ-Magazin: Was passiert, wenn Sie eine besondere Geige sehen?

Charles Beare: Ich bin aufgeregt. Manchmal zittere ich. Zum Beispiel, wenn ich die Geige mit dem Namen »Messias« sehe. Sie ist ein Meisterstück. Und sie beeindruckt und berührt mich jedes Mal tiefer, wenn ich sie sehe. Antonio Stradivari hat sie 1716 gebaut, auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Die Geigen aus dieser Zeit sind die besten, ihre innere und ihre äußere Schönheit ist vollkommen.

Es gab immer wieder Zweifel an der Echtheit der »Messias«.

Ein Wissenschaftler hat mal behauptet, die Fichte, aus der ihre Decke gemacht wurde, sei erst nach Stradivaris Tod gefällt worden. Wir haben dann in Oxford eine Ausstellung von Stradivaris organisiert. 21 Instrumente aus den Jahren 1709 bis 1718. Ich habe Dendrochronologen angerufen …

Könnten Sie kurz erklären, was Dendrochronologen sind?

Wissenschaftler, die das Baumalter erforschen. Sie nehmen Baumringdatierungen vor. Ich habe sie gebeten, sich die Stradivaris vor Ort anzuschauen, da sie in vielen dieser Geigen das gleiche Holz vorfinden würden wie in der »Messias«, und wenn diese Geige eine Fälschung wäre, wären sie alle falsch. Sie fanden tatsächlich das gleiche Holz vor.

Was machte Sie so sicher, dass die »Messias« keine Fälschung war?

Ich habe in meiner Lehrzeit in New York so viele Stradivaris gesehen, dass ich erkenne, ob ich eine vor mir habe. Ich kann seine Handschrift lesen. Ich sehe sogar, welche Geige er zu welchem Zeitpunkt in seinem Leben gebaut hat.

Was macht Stradivaris bis heute einzigartig?

Die Klarheit. Die Reinheit des Klangs. Aber auch die Feinheiten, die vielen Facetten. Man kann Jahre brauchen, auch als großer Geiger, um herauszufinden, was eine Stradivari kann. Eine Stradivari kann einen ständig überraschen. Aber sie kann auch unter ihren Möglichkeiten bleiben, wenn man sie nicht fordert. Yo-Yo Ma hat mir mal gesagt, er habe zwei Jahre gebraucht, um auch nur annähernd herauszufinden, was sein Cello alles kann.

Die Stradivari »Messias« aus dem Jahr 1716. Die Namenslegende geht so: Weil die Geige von ihren Besitzern stets hinter Verschluss ge­halten wurde, scherzte ein Musiker: »Sie ist wie der Messias: Alle hoffen auf ihr Erscheinen, vergebens.« Foto: Ashmolean Museum, University of Oxford

Wie sehen Sie die Beziehung zwischen einer Musikerin oder einem Musiker und dem Instrument?

Es ist natürlich eine Liebesbeziehung. Man muss sich das so vorstellen, dass ein wirklich großer Geiger zu jedem Ton, den er spielt, sein Instrument befragt und dann genau hinhört, was das Instrument dazu zu sagen hat. Eine gute Geige wird ihm eine enorme Bandbreite von Tönen zur Verfügung stellen, und er kann sich den aussuchen, den er in dem Moment für den besten hält. Darum klingt ein guter Musiker in der Interpretation eines Stücks oder eines Komponisten so einzigartig. Wenn er allerdings eine Geige hat, die ihm nicht so viele Möglichkeiten bietet, wird er sich niemals wirklich entfalten können. Man kann kein wirklich guter Geiger werden, wenn man nicht eine der besten Geigen spielt. Andererseits: Ein nicht so guter Geiger wird aus einem anspruchsvollen Instrument wie der Stradivari nicht viel herausbekommen.

Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja sagt, wenn jemand ihre Geige vor einem Konzert berühre, verändere das die Aura der Geige. Es sei zu viel für die sensible Geige, sie könne das nicht verarbeiten. Was denken Sie, wenn Sie so etwas hören?

Es ist schön, an so etwas zu glauben. Vielleicht ist sogar etwas dran. Auf jeden Fall stimmt es für die Musikerin. Neulich sagte ein Geiger zu mir, wenn er nur den Kinnhalter seiner Geige wechsle, klinge sie ganz anders. Das Wichtigste ist, dass man Vertrauen zu seinem Instrument hat und sich auf der Bühne mit ihm wohlfühlt.

Die alte Rivalin der Stradivari ist die Guarneri, aus derselben Zeit und demselben Ort. Der Geiger Frank Peter Zimmermann sagte mal: Die Guarneri erlaubt dir, alles auf ihr zu spielen. Die Stradivari hingegen verlangt von dir, dass du spielst, was sie möchte.

Da ist etwas Wahres dran. Guarneri war ein Nachbar von Stradivari. Und der Klang seiner Geigen ist absichtlich anders als der der Stradivari. Stradivari war ja sehr ehrgeizig. Zehn Jahre lang hat er probiert, eine Geige zu bauen, die auch die Vorzüge der Guar­neri hatte. Es hat nicht funktioniert.

Was sind die Vorzüge der Guarneri?

Ein Beispiel. Als ich in New York lernte, brachte Isaac Stern seine Geige in die Werkstatt und sagte: Diese Woche spiele ich gegen das Cleveland Orchestra. Gegen! Was er sagen wollte: Die Geige muss laut sein. Von einer Guarneri bekommt man diesen vollen, voluminösen Klang leichter als von einer Stradivari. Aber das sind Unterschiede zwischen einer Guarneri und einer Stradivari, die würden Sie nicht hören.

»Die große Frage bleibt: Was haben die Italiener mit dem Holz ­gemacht?«

Wie kann es sein, dass niemand es schafft, Geigen zu bauen, die denen der Italiener aus dem 17. und 18. Jahrhundert ebenbürtig sind?

Stradivari konnte auf ein Wissen aufbauen, das heute so niemand mehr hat. Es gab keine Instrumente, die denen der Cremoneser Geigenbauer auch nur annähernd gleich­kamen, das fing mit Andrea Amati im 16. Jahrhundert an. Amati baute wunderbare Instrumente. Er starb 1577. Man findet seine Geigen kaum noch, aber sie hatten schon alles, was eine gute Geige braucht. Sie wurden nach den sehr hohen Ansprüchen der Renaissance gearbeitet, waren stark und erzeugten den besten Klang. Dennoch brauchte auch Stradivari zwanzig Jahre, um wirklich gute Geigen zu bauen. Dabei probierte er ständig neues Holz aus, veränderte Kleinigkeiten, alles auf der Basis der Tradition.

Man hat heute andere Vorteile. Man kann überall auf der Welt das beste Holz beziehen, hat Möglichkeiten, dessen Dichte zu messen, man hat besseres Werkzeug. Hilft das alles nichts?

Man kann schon eine Geige bauen, die heute und morgen sehr gut ist und es mit dem Klang einer Stradivari aufnimmt. Aber wie wird sie in zehn Jahren sein? Wird sie 300 Jahre halten? Das hängt vom Holz ab, vom Kleber, vom Lack. Am besten wäre es wahrscheinlich, gar keinen Lack zu verwenden. Schellack beispielsweise wird mit der Zeit härter, aber das Holz muss elastisch bleiben, um resonanzfähig zu sein. Und die große Frage bleibt: Was haben die Italiener mit dem Holz gemacht?

Und? Was haben sie mit dem Holz gemacht?

Ich weiß es nicht. Dabei weiß ich natürlich, wie man Holz für Geigen behandeln muss. Aber niemand weiß, was die Italiener mit dem Holz gemacht haben.

Ich habe gelesen, dass die Fichten aus den Alpen in Südtirol kamen und beim Transport über die Flüsse im Salzwasser um Venedig landeten.

Und das sei das Geheimnis? Zweimal im Jahr erklärt jemand, dem Rätsel auf die Spur gekommen zu sein. Aber das Rätsel wird vermutlich immer ungelöst bleiben.

Sie können Geigen bauen. Sie erkennen Stradivaris. Sie haben große Musiker mit tollen Instrumenten zusammengebracht. Wie gut spielen Sie Geige?

Man hat versucht, es mir beizubringen.

Muss man nicht Geige spielen, um die Geige ganz zu verstehen?

Muss man nicht. Aber es schadet natürlich nicht. Die meisten guten Geigenbauer konnten Geige spielen. In der Schule hatte ich ein halbes Jahr lang Geigenunterricht. Im nächsten Halbjahr hat man mir die Bratsche gegeben.

Am Stil der Schnecke können Geigenbauer auf die Herkunft eines Instruments schließen. Foto: Ashmolean Museum, University of Oxford

Sollte das eine Degradierung sein?

Ja. Und es hat mich weiter nicht interessiert, ein Instrument zu spielen. Ich wollte mit meinen Händen etwas herstellen, darum ging ich nach dem Militär nach Mittenwald, an die berühmte Schule für Geigenbau. Dort hatte ich einen ziemlichen Kampf mit einem Lehrer, der darauf bestand, dass ich Geige lernte. Er legte die aufgeschlagenen Noten auf den Notenständer und sagte: Spiel! Ich sagte, ich kann keine Noten lesen. Er sagte, es ist ganz einfach. Und spielte mir vor. Es war das Violinkonzert von Brahms in D-Dur. Da-di, da-da.

Sie können es singen?

Ja. Aber ich kann immer noch keine Noten lesen. Ich ging zum Direktor und sagte, ich bin hier, um zu lernen, wie man Geigen baut, nicht, wie man sie spielt. Und er sagte, in Ordnung. In meiner Lehrzeit bei Wurlitzer in New York lernte ich die besten Geiger der Welt kennen. Und mir wurde immer klarer, dass ich niemals auch nur annähernd so würde spielen können wie Isaac Stern.

Das war Ihr Anspruch? Wie ein Weltstar spielen oder gar nicht?

Ich bin jedenfalls drumrum gekommen. Aber ich habe den Instrumenten ganz genau zuhören gelernt. Das muss man tun, denn man muss ja merken, wenn sie nicht ganz so gut sind, wie sie sein könnten.

Wie kamen Sie von Mittenwald nach New York?

Mein Stiefvater kam aus einer Familie von Geigenbauern. Rembert Wurlitzer in New York war der beste Geigenrestaurator seiner Zeit. Als er einmal in London war, trafen sich mein Stiefvater und er zum Essen, mit ihren Frauen. Meine Mutter und Wurlitzers Frau redeten über die Kinder, und die Männer redeten über Geigen, wie immer. Die Frauen wollten mich mit Wurlitzers Tochter verkuppeln, die ich nie gesehen hatte.

Sie wurden nicht sein Schwiegersohn.

Nein. Als Mister Wurlitzer hörte, dass ich in Mittenwald lernte, sagte er, warum schicken Sie ihn nicht nach New York? Ende Januar 1960 fing ich dort an. Ich habe bis heute ein Tagebuch, in dem ich die Geigen verzeichnet habe, die ich damals in der Werkstatt sah. 110 Stradivaris waren es zwischen Januar 1960 und April 1961. Wurlitzer hat mich mit dem Virus infiziert.

»Eine gute Geige wacht innerhalb von zehn Minuten auf, egal wie lange sie gelegen hat«

Es existieren insgesamt noch ungefähr 450 Stradivaris.

Plus Cellos und Bratschen.

Wissen Sie, wo all diese Instrumente sich jetzt befinden?

Ich denke schon.

Wie fühlt es sich an, eine Multi­millionen-Dollar-Geige aufzumachen?

Ich repariere keine mehr. Und damals waren Geigen nicht mehrere Millionen wert. 30 000 oder 35 000 Dollar waren schon ein guter Preis. 50 000 Dollar kosteten die allerbesten, die kosten jetzt 18 Millionen. Heute besitzen fast nur noch Sammler Geigen, die Musiker können sie sich nicht leisten. Sie leihen sie sich bei einem Sammler.

Sind Sie einer dieser Sammler?

Ich besitze tatsächlich ein paar sehr wertvolle Geigen. Aber ich habe sie zu anderen Zeiten gekauft. Ich zeige Ihnen zwei, die ich in den Achtzigerjahren gekauft habe, weil ich mich in sie verliebt hatte. Eine Stradivari, »The Parke«, von 1711. Und eine Guarneri von 1737. Sie sehen, dass man sie sofort voneinander unterscheiden kann, an ihrer äußeren Form und an der Ausrichtung der F-Löcher. Beide sind natürlich so durchdacht, dass die Vibration perfekt ist. Wenn man den Bogen anlegt, passieren im Inneren, im Korpus der Geige, ja zwei Dinge: Der Bassbalken, eine innen an die Decke geleimte Holzleiste, verteilt die tiefen Frequenzen auf die Unterseite der Decke und den Druck, der auf den Steg ausgeübt wird, auf die gesamte Decke. Und der Stimmstock, ein Stück Holz, das zwischen Decke und Boden klemmt, überträgt die Schwingungen von der Decke auf den Boden.

Der Stimmstock gilt als die Seele der Geige.

Ja, er ist ein zentrales Organ. Denn es kommt sehr darauf an, dass er die richtige Länge hat und an der richtigen Stelle sitzt. Wenn der Stimmstock zu lang ist, überspannt er den Boden, dann gehen Wärme und Volumen verloren.

Als würde einem der Hals zu eng?

So ähnlich. Aber wenn er nicht lang genug und die Spannung zu schwach ist, dann ist auch die Stimme der Geige zu schwach. Nicht dynamisch genug. Es kann sehr lange dauern, die richtige Position für den Stimmstock zu finden. Dazu gehört Fingerspitzengefühl. Es geht um Nuancen. Genau wie bei der Wölbung der Decke. Man möchte ja die Schwingungen auf der ganzen Fläche spüren.

Ihre Lieblingsgeige, jene »Messias«, liegt seit vielen Jahren im Ashmole-Museum in Oxford unter Glas. Muss eine Geige nicht gespielt werden, um lebendig zu bleiben?

Eine gute Geige wacht innerhalb von zehn Minuten auf, egal wie lange sie gelegen hat.