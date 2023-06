Für den richtigen Schwung

Mit Mitte fünfzig möchte der mürrische Busfahrer Tony endlich seine Tochter kennenlernen, deren Mutter er einst sitzen ließ. Die Tochter ist inzwischen Tanzlehrerin, doch bevor Tony sich inkognito in ihrer Rumba-Klasse anmeldet, muss er Tanzschritte üben. Zum Kinostart der französischen Komödie Die Rumba Therapie am 22. Juni verlosen wir diese Woche eine 14-monatige Mitgliedschaft im Frauen-Fitnessstudio »Mrs. Sporty«, das mit vielen Filialen in Deutschland vertreten ist.