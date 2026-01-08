Schneesicher

Früher war es üblich, die Skihänge ungeschützt herunterzufahren, bloß mit Pudelmütze, Stirnband – oder gleich mit im Fahrtwind flatterndem Haar. Heute ist man schlauer unterwegs, aber keinesfalls weniger schick. Wir verlosen von der Firma POC den Helm »Obex BC Mips« mit Rotationsaufprallschutz sowie die leichte Rückenprotektor-Weste »VPD Max« für vollumfänglichen Schutz und Komfort auf den Pisten und im Tiefschnee.