Rückzugsort zwischen Reben und Rhein

Über den Weinbergen des Rheingaus, eine Stunde von Frankfurt entfernt erhebt sich in einer großzügigen Parkanlage das »Relais & Châteaux – Hotel Burg Schwarzenstein«. Sonnige Terrassen und 51 stilvolle Zimmer – in denen auch Hunde willkommen sind – bieten zahlreiche Rückzugsorte. Verlost werden diese Woche zwei Übernachtungen für zwei Personen im Deluxe-Zimmer, inklusive Frühstück sowie einem 4-Gänge-Dinner im »Burgrestaurant« und einem 4-Gänge-Dinner in der »Brasserie Schwarzenstein«.