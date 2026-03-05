Vom U-Bahn-Sitz zur Reisetasche

Die Reisetasche »Wochenender« und der Kulturbeutel »Kulturliebe« waren schon viel unterwegs! Beide Gepäckstücke stammen nämlich von der Upcycling-Manufaktur Kurzzug München, die für ihre Produkte die Sitzbezüge aus den alten Münchner U-Bahn-Waggons verwendet! Jahrzehntelang fuhr das markante blaue Kunstleder durch den Untergrund, nun erhält es ein zweites Leben als handgefertigtes Reisegepäck – und damit die Chance, endlich mal die Welt jenseits der Endhaltestellen des Münchner U-Bahn-Netzes kennenzulernen!