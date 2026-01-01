Abenteuer auf zwei Rädern

»Checker Tobi« wird in diesem Jahr tatsächlich 40 Jahre alt. Und wirkt auf gute Art doch ewig jung. Am 8. Januar startet sein dritter Kinofilm: Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde. Er findet darin ein altes Video, auf dem er als Achtjähriger seine erste Checkerfrage stellt – hat aber die Auflösung vergessen und geht dem Geheimnis erneut nach. Für eigene Abenteuer verlosen wir ein »woom EXPLORE«-Kinderfahrrad für 6- bis 14-Jährige, plus Helm und signiertem Buch zum Film.

