23. Dezember:  Espressomaschine von KitchenAid

Eine Maschine für alles: Die integrierte Mühle der halbautomatischen Siebträgermaschine von KitchenAid mahlt den Kaffee frisch. Und weil man den Bohnenbehälter abnehmen kann, lässt sich beliebig zwischen verschiedenen Röstungen oder koffeinhaltigem und koffeinfreiem Kaffee variieren. Damit es nicht zu kompliziert wird, gibt die Maschine auf Knopfdruck einen einfachen oder einen doppelten Espresso aus - je nach Erfahrung und Vorlieben lassen sich Menge, Mahlgrad und Temperatur auch manuell auswählen. Wir verlosen eine KitchenAid Espressomaschine in klassischem Liebesapfelrot.