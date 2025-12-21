22. Dezember: Herrenhemden von Olymp

Zu den Kleidungsstücken, die gerne unterschätzt werden, gehört das Herrenhemd. Auf den ersten Blick mag es nicht so viel hermachen wie ein Tweed-Sakko oder ein Paar rahmengenähte Lederschuhe. Tatsächlich ist die Funktion des Hemds in der Herrengarderobe aber vergleichbar mit dem Fundament beim Hausbau: Pfuscht man daran herum, besteht die Gefahr, dass alles zusammenbricht. Damit es nicht so kommt, verlosen wir heute zehn Herrenhemden nach Wahl, mit denen Sie stets und überall eine gute Figur machen. Diese stammen von Olymp Signature, der Premium-Linie des deutschen Fashion Brands Olymp, und zeichnen sich durch feinste Stoffe, hochwertige Verarbeitung und viele elegante Details aus, wie zum Beispiel Perlmuttknöpfe, die auf Stiel angenäht und umwickelt werden. Mit solchen Hemden als Grundlage, soviel ist sicher, kann man beim Rest der Garderobe nicht mehr viel falsch machen.