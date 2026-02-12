Träumen zwischen Bäumen

Schon mal eine Nacht in der Natur verbracht? Michel Munier kommt auf über 800. Sein Sohn, der Dokumentarfilmer Vincent Munier, nimmt uns in »Das Flüstern der Wälder« mit auf die gemeinsamen Familien-Streifzüge in die moosbedeckten Wälder der Vogesen. Zu Luchs, Hirsch und dem »König der Wälder«, dem Auerhahn. Anderthalb entspannende Stunden Kino. Wir verlosen zum Filmstart (19. Februar) zwei Gutscheine für je zwei Übernachtungen in schönen Kabinen des Anbieters raus.life. Die liegen mitten im Grünen und sind doch in der Nähe von vielen großen Städten. Sie entscheiden, wo es hingeht.