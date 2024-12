11. Dezember: Ohrstecker von Ariane Ernst

Sie sind dezent und trotzdem hochkarätig: Heute verlosen wir zwei Ohrstecker der Düsseldorfer Schmuckdesignerin Ariane Ernst. Die The One Studs No.4 bestehen aus 18 Karat Gold und wurden mit Diamanten besetzt. Die filigrane Linieform und die Brillanten setzen funkelnde Highlights auf Ohrläppchen oder Ohrmuschel und dank des eleganten Designs lassen sie sich unkompliziert mit anderen Schmuckstücken kombinieren. Alle Schmuckstücke von Ariane Ernst werden in Handarbeit lokal in Deutschland gefertigt.