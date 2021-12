19. Dezember: Fairphone

Lange Bildschirmzeit hin oder her, für viele Menschen ist das Smartphone in diesen Zeiten eines der wichtigsten Fenster zur Außenwelt, um den Kontakt zu Familie, Freundinnen und Bekannten zu halten. Umso besser also, wenn dieses Gerät dann wenigstens eines ist, das man nicht nur gern anschaut, weil es so hübsch ist wie das tannengrüne Fairphone 4 (mit 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM), das wir heute verlosen – sondern auch noch so hergestellt wird, dass dabei weder andere Menschen noch seltene Ressourcen leiden.