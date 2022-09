Locker bleiben

Gesundheit

»Wer ständig seine Gefühle mit Essen reguliert, ist gefährdet«

Viele Menschen kennen Phasen, in denen man sich gut ernährt, und Phasen, in denen man über die Stränge schlägt. Aber was ist punktuelles Frustessen und was eine beginnende Binge-Eating-Spirale? Essstörungs-Experte Ulrich Voderholzer über Warnsignale.