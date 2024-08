Einfach drauflos spielen

Manche Menschen tragen so viel Musik in sich, dass sie einfach rausmuss. So ist es auch bei der unscheinbaren venezianischen Magd Teresa, die ums Jahr 1800 in einer Abstellkammer ein Klavier entdeckt – worauf ihr musikalisches Talent derart ungestüm hervorbricht, dass es ihre Umwelt zuerst nicht glauben mag. Der italienische Film Gloria! erzählt Teresas Geschichte auf charmante, mitreißende Art, zum Filmstart Ende August verlosen wir diese Woche auf ein Digitalpiano »DP-A 410« der Firma Classic Cantabile.