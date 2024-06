Diese Grillwurst überzeugt sogar den Sternekoch

Wie die Wurst schmecken wird, hört Björn Swanson bereits, wenn er sie auf den Grill legt. »Je ruhiger die Wurst, desto weniger Fett und dementsprechend auch: desto trockener«, sagt der Sternekoch. Auch diesen Sommer werden wieder Millionen Grillwürste in deutschen Gärten, auf Balkons und in Parks auf dem Rost landen. 2022 waren es in der Summe mehr als 94.000 Tonnen.

Bio-Fleisch ist in Deutschland weiter ein Nischenprodukt – trotz der besseren Lebensbedingungen für die Tiere und der Vorteile für Umwelt