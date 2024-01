04. Januar 2024

Gut getestet

Schmecken vegane Burger-Patties?

Nach der Völlerei an Weihnachten und Silvester ist ein typischer Neujahrsvorsatz, auf bewusstere, gesündere Ernährung umzusteigen. Die Aktion »Veganuary« ermutigt Menschen, im Januar auf tierische Produkte zu verzichten. Doch was steckt in pflanzlichen Ersatzprodukten – und welche schmecken gut? Wir haben acht vegane Burger-Patties getestet.