»Dieser Wein ist so brachial, dass ich vor Freude grinsen muss«

In Deutschland wächst nicht nur der meiste, sondern auch der beste Riesling der Welt. Die Trauben reifen in den Steilhängen der Mosel ebenso wie in flacheren Parzellen von Rheinhessen oder der Pfalz. Charakteristisch für Rieslingweine ist eine ausgeprägte Säure gepaart mit Apfel-, Zitrus- oder auch Pfirsischnoten. Die Weine werden sowohl trocken, halbtrocken als auch als Süßweine ausgebaut. »Wer Wein liebt, kommt daher am Riesling nicht vorbei«, findet Sommelier Tobias Klaas. Im Restaurant »Brothers«, das er mit seinem Zwillingsbruder Markus betreibt,