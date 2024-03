Welcher Streaming-Anbieter passt zu mir?

Lineares Fernsehen? Weiß überhaupt noch jeder, was das ist? Viele Haushalte in Deutschland sind stattdessen mittlerweile von Streamingdiensten wie Netflix und Prime Video geprägt – egal ob es um Filme geht, Serien, Sportveranstaltungen. Allerdings verliert man zwischen Abo-Modellen, Einzelkaufoptionen und Zusatzangeboten schnell den Überblick. Was soll ich buchen, was nicht?

Die Filmkritikerin Sofia Glasl hat zwölf Streaming-Anbieter untersucht, deren Fokus auf Film- und Serienangeboten liegt. Glasls erstes Vergleichskriterium ist das Repertoire der Plattformen: Umfang, Bandbreite und Qualität der verfügbaren Titel.