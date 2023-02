50 Tipps für gute Laune in schlechten Zeiten

Top aufgezählt

Immer gut für ein paar Momente ungläubiges Kopfschütteln: das sagenhaft lustige Buch Die sexuellen Phantasien der Kohlmeisen von Metes & Rubinowitz. Mehr als hundert Seiten voll abseitiger Listen, die auch in den düstersten Tag noch ein Lachen bringen können. Zum Beispiel:



Was Schotten unter dem Rock tragen

1. Unterhose (89 %)

2. Nichts (19 %)

3. Baseballkappe (2 %)



Sieben typische Sportlerkrankheiten

1. Tennisarm

2. Kegelbein

3. Schachsausen

4. Schwimmbruch

5. Speerhörigkeit

6. Segelohren

7. Boxershorts



Was Inneneinrichter im Schlaf reden

1. »Mehr nach links.« (29 %)

2. »Mehr nach rechts.« (22 %)

3. »So laß hängen! Scheißegal!« (21 %)