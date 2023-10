»Der Lebensstil frisst fast die gesamte Energie«

Seit mehr als zehn Jahren reisen Alex Collins und Emma Cox gemeinsam um die Welt. Sie lernten sich im Jahr 2012 beim Backpacken in Thailand kennen. Immer wieder lebte das Paar seitdem auch längere Zeit in Campervans und erkundete so Länder und Kontinente. Ihre Erlebnisse teilen die beiden auf ihrem Blog und ihrem Kanal »Travel Beans« auf Youtube und Instagram. Dort erklären sie auch, warum sie immer noch sehr gerne mit Vans reisen – sich ein dauerhaftes Leben im Van aber nicht mehr vorstellen können. Auch wenn die beiden fast nie länger als ein paar Wochen an einem Ort sind, haben sie sich aktuell auch eine Wohnung gemietet. Dort nehmen sie den Videoanruf entgegen. Immer wieder kurz mit im Bild: ihr wenige Monate alter Sohn.