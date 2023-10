»Wir sind aus der Immobilienblase der Städte ausgestiegen«

Das Kirnbachtal im mittleren Schwarzwald, ein Tag im Spätsommer. Nebel umhüllt den Wald, es riecht nach Tannenzapfen und Pilzen. Einsam schlängelt sich eine Straße den Berg hinauf, bis sich auf einer Lichtung vier Gebäude aus dem Nebel schälen. Der Komplex mit dem Namen »Kirnhalden« ist eine ehemalige Kurklinik, die von elf Erwachsenen und fünf Kindern bewohnt wird. Unter ihnen: Gwen Weisser, 31, und Patrick Allgaier, 40. Die beiden wurden deutschlandweit bekannt, als sie vor zehn Jahren per Anhalter, zu Fuß und mit dem Schiff um die Welt reisten und aus der dreijährigen Reise den Kinofilm »Weit« machten, den mehr als eine halbe Million Menschen gesehen haben. Ein klassisches Leben im Einfamilienhaus? War für die beiden nach der Reise nur schwer vorstellbar. Ihr Traum: ein Leben in einem gemeinsamen Wohn- und Kulturprojekt, das man früher vielleicht »Kommune« genannt hätte. Kirnhalden ist dieser Traum. Die beiden stehen in der Küche, es gibt Espresso aus dem Kocher.