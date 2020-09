Wie man in den sozialen Netzwerken besser streitet

Der Experte:

Der Engländer Iain Dale, 58, hat auf Twitter 215.000 Follower und dort vom Shitstorm bis zur Solidaritätswelle so ziemlich alles erlebt. Der politische Analyst schreibt in seinem neuen Buch »Why Can’t We All Just Get Along … Shout less. Listen more« über den Zustand der Debattenkultur und macht darin Vorschläge, wie alle dazu beitragen könnten, dass der Umgangston besser wird. Wir haben ihn um Ratschläge gebeten, wie man in sozialen Netzwerken respektvoller und fruchtbarer streiten kann.

Tipp 1: Wenn Sie die Wut in sich aufsteigen spüren, denken Sie daran, was Ihre Mutter zu Ihrem nächsten Post sagen würde.

»Der größte Fehler in den sozialen Netzwerken ist, zu schnell zu reagieren. Jemand sagte mal: ›Iain Dale ist in seiner Radiosendung sehr nett – aber auf Twitter ist er ein Biest.‹ Und er hatte Recht. Ich erkannte beim Lesen meiner Tweets, dass auch ich in den sozialen Netzwerken moderater werden muss. Und das mache ich jetzt: Ich reagiere nicht mehr unmittelbar, wenn ich etwas über mich lese oder mich jemand beleidigt, ich lasse es erst sacken. Man wird ruhiger, die Wut lässt nach, was einen zudem souveräner wirken lässt. Und: Man kann es auch einfach mal gut sein lassen. Wenn eine Diskussion in die falsche Richtung läuft, lassen Sie es. Sie werden der Person, mit der Sie streiten, persönlich vermutlich nie begegnen. Was bringt Ihnen der Ärger? Ich erinnere mich an einen Abend, an dem ich mich um halb ein Uhr in der Nacht im Bett sitzend mit jemandem stritt, dessen Account fünf Follower hatte, als Profilfoto ein Ei und der irgendwo in Sankt Petersburg saß. Ich dachte: Was um Himmels Willen machst du hier eigentlich? Was bringt mein Post gerade?«