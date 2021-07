»Es ist ein immenser Vertrauensbeweis«

Mira*: Wo und wie wir uns kennengelernt haben, ist eine Geschichte, die wir normalerweise ein bisschen zensieren müssen. Wir sind nämlich bei einem BDSM-Stammtisch (BDSM ist ein englisches Akronym für Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism; auf Deutsch Fesseln und Disziplin, Dominanz und Unterwerfung, Sadismus und Masochismus, Red.) aufeinander aufmerksam geworden, vor etwa neun Jahren. Wir haben uns gut unterhalten, ich fand Markus witzig, kreativ und attraktiv. Wir haben gemerkt, da ist Chemie. Danach haben wir uns noch bei ein paar anderen kinky Veranstaltungen gesehen – also Veranstaltungen, die mit BDSM zu tun haben – und uns schließlich auch privat getroffen.