»Die Entfernung ist ein Teil unserer Beziehung«

Doro:

Max und ich haben uns in einer Jugendorganisation kennengelernt, die sich mit erneuerbare Energien und Klimaschutz beschäftigt und wo man sich alle zwei Monate für ein Wochenende trifft. Wir haben zu der Zeit an unterschiedlichen Enden von Deutschland studiert, Max in Karlsruhe, ich in Dresden. Nach einem halben Jahr hat es gefunkt.

Wir haben viel telefoniert. Max hat mir beigebracht, ihm ehrlich zu sagen, was ich fühle. Weil er es immer gemerkt hat, wenn ich etwas denke, aber nicht laut