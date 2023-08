Die Kämpfe nach dem Kämpfen

An einem langen Tisch in der Kantine der Georg-Leber-Kaserne sitzt die gesamte jüngere Bundeswehrgeschichte zusammen und schaufelt Linseneintopf mit Wienern. Ein gutes Dutzend Männer, sie alle tragen schwarze Trainingsanzüge und sprechen einander mit Spitz­namen von früher an: Rücki, Vocko, Speedy. Namen aus dem Krieg. Und sie sagen sich Worte, die beschreiben, was er aus ihnen gemacht hat: Du Psycho. Du Kaputter. Du Kloppi. Auf zwei Bildschirmen über ihnen laufen die Aufnahmen vom Vormittag dieses 24. Februar 2022: der Bundeskanzler, der