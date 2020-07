»Sich über Scham hinwegzusetzen hat etwas Ermächtigendes«

Wer sich erst jetzt zur Karriere von Florentina Holzinger zuschaltet, hat die ersten zehn Jahre verpasst, in denen sich die Choreografin und Performerin durch die europäische Off-Tanzszene immer weiter nach oben arbeitete, und erwischt ziemlich genau den Moment, in dem sie zum Star wird, oder jedenfalls berühmt über die Grenzen der Tanzwelt hinaus. 1986 in Wien geboren und in Amsterdam zur Choreografin ausgebildet, war Florentina Holzinger mit ihrem Stück Apollon 2018 für den österreichischen Theaterpreis »Nestroy« nominiert, mit Tanz zum diesjährigen Theatertreffen eingeladen, und ab der Spielzeit 2021/22, wenn René Polleschs Intendanz beginnt, wird sie auch an der Berliner Volksbühne arbeiten, einem der wichtigsten deutschsprachigen Theaterhäuser.