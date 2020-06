»Blut! Sperma! Tränen! Drunter tu ich’s nicht«

Ein Häuschen mit Garten in München-Obermenzing, die Hecken hoch, das Gras wuchernd. Kroetz’ Exfrau Marie Theres Kroetz-Relin öffnet die Tür, sie ist zu Besuch. Franz Xaver Kroetz führt in den Wintergarten, im Laufe des Nachmittags gibt es Wasser, Kaffee, selbst gemachten Apfelmost, schließlich Weißbier. Er schreibe an seinen Memoiren, sagte Kroetz kürzlich einer Zeitung, seit Jahren schon. Erste Seiten hat er dem »SZ-Magazin« nun vorab geschickt, als Diskussionsgrund­lage. In der Hauptrolle: ein gewisser Herby Kurz, der seinen Vorschuss verprasst hat und nun an der Schreibmaschine und seinem Lebensrückblick verzweifelt. Kroetz’ Lebensthema, als Roman verpackt. Als junger Mann schrieb Kroetz Stücke wie am Fließband, Arbeitertheater, klassenkämpferisch, schonungslos und derb. Sie wurden seinerzeit öfter gespielt als Brecht, Fassbinder und Bernhard. Dann, 1986, die Rolle als Baby Schimmerlos in Helmut Dietls Kult­serie »Kir Royal«. Und Kroetz fand nie mehr recht zurück in sein Schreiberleben. Die Wut und der Schmerz darüber dringen durch jede Zeile seines Schreibmaschinenmanuskripts.