»Wir werden angegriffen und müssen uns wehren«

SZ-Magazin: Herr Tillmans, Sie experimentierten schon als Jugendlicher mit Musik, Kunst und Kleidung. All das fassten Sie unter dem Künstlernamen »Fragile« zusammen. Wieso wählten Sie ausgerechnet diesen Namen?

Wolfgang Tillmans: Weil ich dieser grundsätzlichen Erkenntnis, dass ich zerbrechlich bin, schon als Teenager ins Auge schauen konnte und wollte. Ich sah in dem, was für andere negativ behaftet war, eine poetische Stärke.

Wie kamen Sie als 15-Jähriger zu dieser Erkenntnis?Ich interessierte mich damals obsessiv für Astronomie. Von daher war mir klar,