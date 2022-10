»Schlimm war zu merken, dass ich als schwangere Frau nichts mehr zu melden hatte«

USA, Elizabeth Weller, 27

»Es war der 10. Mai 2022. Oben im Kinderzimmer hatte ich schon ein paar Babysachen verstaut. Unten in der Küche klebten Bilder von Ultraschallunter­suchungen am Kühlschrank. Ich war in der 18. Woche schwanger mit einem Mädchen und aß ein gesundes Frühstück. Da platzte meine Fruchtblase.

Mein Mann James fuhr mich zum nahe gelegenen Woodlands Hospital, das Teil des Houston Methodist Hospital-Systems ist. Ein Ultraschall bestätigte: Mit 18 Wochen war das schützende Kissen aus Fruchtwasser verschwunden.