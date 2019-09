Neun Tipps, die jedes Foto besser machen

1. Sich bewegen

Wenn Leute mit ihren Bildern unzufrieden sind, sagen sie oft, es kommt nicht so rüber, wie ich es gesehen habe. Sie haben dann drei Bilder gemacht, alle von derselben Stelle. Für mich ist das Wichtigste am Fotografieren, sich zu bewegen. Nicht stehen bleiben. Wenn du was gut findest, setz dich mit allem auseinander, was drum herum ist. Bei Gebäuden gehe ich auch immer auf die Rückseite. In den Hof. Ich schaue mir alles von allen Seiten an,