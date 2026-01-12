Löst Coaching Probleme oder schafft es sie erst?

Ein Büro mit wenig Sauerstoff. Neonlicht. Ein Whiteboard, auf das wir nacheinander bunte Zettelchen klebten, auf die wir geschrieben hatten, welche Sorgen uns an unserem Arbeitsplatz umtrieben. Dort standen Dinge wie »Leistungsdruck«, »Überarbeitung« oder »Konflikte/Hierarchie«. Im zweiten Schritt schrieben wir unsere »persönlichen Resilienzstrategien« auf. Mit Reißzwecken pinnten wir neben die Problemzettelchen solche, auf denen Dinge standen wie »sich mit Kollegen austauschen«, »offene Kommunikation«, »berufsunabhängige Hobbys« oder »joggen«. Wir lachten schüchtern, wenn zwei Leute dasselbe aufgeschrieben hatten, und nickten eifrig, wenn