»Der westliche Lebensstil wird nicht mehr lange fortbestehen«

SZ-Magazin: Herr Meadows, halten Sie sich für einen Pessimisten?

Dennis Meadows: Kommt darauf an. Ich bin sehr optimistisch, was meine persönliche Gesundheit betrifft, aber zur Gesundheit des Planeten habe ich eine andere Einschätzung. In jedem Fall halte ich mich für einen Realisten. Ich schaue mir Daten an und versuche zu verstehen, was sie bedeuten.

Und was lesen Sie aus den Daten über das Schicksal der Erde?

Das hängt vom Zeithorizont ab. Diesen Planeten gibt es seit mehr als vier Milliarden Jahren. Er wird sicher noch einige hundert Millionen Jahre existieren. Über diesen Zeitraum bin ich sehr optimistisch für den ­Planeten. Aber wenn ich über die Zukunft unserer westlichen Zivilisation mit ihrem hohen Energie- und Materialverbrauch nach­denke, glaube ich nicht, dass sie noch sehr lange hier sein wird.