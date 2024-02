Und dann war meine Tochter plötzlich Prinzessin

Neulich habe ich mit meiner Tochter alte Videos von ihr angeschaut. Auf den Aufnahmen war sie ungefähr eineinhalb Jahre alt und saß auf dem Sofa. Sie hatte ein rundliches Gesicht mit jeder Menge Babyspeck, aber vor allem hatte sie noch kurze Haare. Man hätte sie gut und gern für einen Jungen halten können. Auch ihre Kleidung verriet nichts über ihr Geschlecht.

»Wie alt war ich da?«, fragt mich da meine mittlerweile Viereinhalbjährige. »Ich sehe ja aus wie ein Junge!« Naja, ich finde: eher wie ein Kleinkind, das neutral gekleidet war in Hose, T-Shirt und Pulli, alles in gedeckten Farben. Was anderes hatte sie gar nicht im Kleiderschrank damals, denn als unsere Tochter geboren wurde, hatten ihre Mutter und ich uns vorgenommen, sie geschlechtsneutral zu kleiden, nicht in Rosa und Pink und Blumenkleidchen.