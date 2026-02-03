»Salbeigrün, Moosgrün und Neongrün erzeugen völlig unterschiedliche Atmosphären«

SZ-Magazin: Herr Buether, wie groß ist der Einfluss von Farben auf den Menschen?

Axel Buether: Farben sind unglaublich machtvoll. Menschen reagieren auf Farben, bevor sie überhaupt darüber nachdenken. Sie beeinflussen unsere Stimmung, unser Verhalten und sogar, wie wir uns selbst wahrnehmen.

Was genau macht Farbe mit uns, wenn wir sie sehen?

Farben können anregen oder beruhigen, Nähe herstellen oder Distanz erzeugen. Ein Beispiel: In einem Raum, der sehr grell, kontrastreich oder in Warnfarben gestaltet ist, fühlen sich viele Menschen schnell gestresst – zumindest dann, wenn diese Reize nicht zur Nutzung des Raumes passen. Im richtigen Kontext können solche Farben aber auch aktivierend und leistungsfördernd wirken. In einem Raum mit warmen, gedämpften Farben stellt sich dagegen häufig ein Gefühl von Geborgenheit ein.