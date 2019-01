Im Zeichen der Familie

Wahrscheinlich war es ungefähr der hunderttausendste Brief, den der damalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz unterschrieb, der schließlich eine deutsche Familie aus uns machen sollte. Insgesamt 137 000 Ausländer will er am Ende angeschrieben haben. Irgendwann im Spätsommer 2015 war mein Vater dran.

»Sehr geehrter Herr Pantelouris«, schrieb Scholz unter dem Wappen der Freien und Hansestadt, »wenn Sie gefragt werden, wo Sie zu Hause sind, dann sagen Sie wahrscheinlich ganz selbstverständlich: Hamburg! Sie leben seit vielen Jahren hier und haben ein stabiles