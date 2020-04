»Nur wenn man scheitert, wächst man auch«

SZ-Magazin: Zurzeit bekommt man schnell das Gefühl zu versagen: Weil man sich schwer auf die Arbeit konzentrieren kann, den Kindern kaum gerecht wird, den halben Tag im Schlafanzug verbringt oder einfach nur nicht sein bestes Selbst ist.

Elizabeth Day: Mein wichtigster Rat an diese Menschen lautet: Seien Sie nett zu sich! Über die Pandemie und ihre Folgen haben wir zwar keine Kontrolle, aber wie wir mit uns selbst umgehen, steht in unserer Macht. Ein bisschen mehr Zeit ist doch das einzige Geschenk, das wir in dieser schrecklichen Situation bekommen. Wenn wir also zu spät aufstehen, unseren Roman nicht weiterschreiben und auch keinen tollen Kuchen backen, dann sind wir noch lange nicht gescheitert – im Gegenteil. Wir dürfen ruhig länger für Dinge brauchen und auch mal durchhängen, ohne uns schuldig zu fühlen. Es ist Zeit, um von allen Erwartungen Urlaub zu nehmen.