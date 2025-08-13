Der Feind in meinem Chat

Eifersucht ist ein quälendes Gefühl. Wenn man Angst hat, dass ein geliebter Mensch sich einer anderen Person zuwendet und man selbst dadurch weniger wichtig wird. Angst, dass der andere sich verändert und sich dadurch von einem entfernt. Es ist das Gegenteil von Großzügigkeit, wenn man einen Menschen kontrollieren und einschränken, vielleicht sogar beherrschen will. Man fühlt sich hilflos, kleinlich, unsympathisch. Und, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen: erst recht, wenn der Rivale im Eifersuchtsdreieck kein anderer Mensch ist, sondern