Risiko-Schwangerschaft

Reisewarnung / Ausreiseaufforderung

Vor Reisen in die Ukraine wird gewarnt. Deutsche Staatsangehörige sind dringend aufgefordert, das Land zu verlassen. In der Ukraine finden Kampfhandlungen, Raketen- und Luftangriffe statt. Der Luftraum ist geschlossen. Eine Evakuierung durch deutsche Behörden ist nicht möglich.

Am Morgen um kurz vor acht schleppen Annett und Christian Eilers ihr Gepäck vor einen gelben Flachbau am Bahnhof von Przemyśl, jener kleinen polnischen Stadt an der Grenze zur ­Ukraine, die in den vergangenen Monaten