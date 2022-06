»Missbräuchliches Verhalten wird am Anfang oft banalisiert«

SZ-Magazin: Woran erkennt man Machtmissbrauch?

Nadia Sosnowsky-Waschek: Es geht um Abhängigkeiten in Beziehungen jeder Art: Die eine Person ist oder hat etwas, was die andere nicht ist oder nicht hat. Zum Beispiel einen höheren sozialen Status, mehr Entscheidungsspielräume, mehr Erfahrung oder ein besseres soziales Netzwerk, vielleicht ist sie älter oder hat einen höheren Bildungsabschluss. Daraus entstehen Ungleichheit und die Frage: Wird diese Ungleichheit bewusst als Werkzeug der Macht eingesetzt? Das Gleiche gilt in privaten Beziehungen, wenn der eine Partner vielleicht mehr verdient und der anderen Person dadurch vermittelt: »Du machst, was ich sage – das ist der Preis dafür, dass ich unser Leben finanziere.« Jedes Abhängigkeitsverhältnis kann ausgenutzt werden. Das hat auch das berühmt kontroverse Stanford-Prison-Experiment 1971 eindrucksvoll demonstriert.