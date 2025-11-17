»Viele lernen schon in der Kindheit, ihre Bedürfnisse zurückzustellen«

SZ-Magazin: Frau Josephson, People Pleaser sind Menschen, die anderen gefallen wollen. Was ist daran schlimm?

Meg Josephson: Es ist nicht per se schlimm, anderen gefallen zu wollen. Zum Problem kann es werden, wenn man eigenen Bedürfnisse hintanstellt, um es anderen recht zu machen. Ein People Pleaser tendiert zum Beispiel eher dazu, einem Treffen mit einem Freund oder einer Freundin zuzusagen, obwohl er oder sie gar keine freien Kapazitäten hat und völlig ausgelaugt ist. Dahinter steckt oft der instinktive Gedanke: Wenn ich unkompliziert bin und meine Bedürfnisse hintanstelle, werde ich mehr geliebt.