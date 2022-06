Kann man sich und andere ändern?

Dass wir beide, wenn wir zusammen unter­wegs sind, häufig unpünktlich kommen, liegt nicht an mir. Ich habe Pünktlichkeit von klein auf gelernt, mir fällt sie ziemlich leicht. Meinem Mann nicht.

Dass ich sofort explodiere, kaum will eine Behörde oder die Krankenkasse was von mir, liegt nicht an meinem Mann. Weiß ich doch, dass ich das Bürokratendeutsch in diesen Briefen nicht verstehe. Mein Mann ist geduldiger. Er liest sie sich in Ruhe durch und erklärt mir dann, worum es geht.